António Silva: «Errei e errámos na primeira parte, mas demos tudo até acabar!»

António Silva foi titular no empate (2-2) em casa do Sporting e assumiu que não esteve bem nos primeiros 45 minutos. O internacional português do Benfica sublinhou o sentimento dos jogadores das águias e apontou ao título nacional."Errei e errámos na primeira parte, mas demos tudo até acabar! Vamos juntos pelo nosso objetivo", reiterou numa mensagem nas redes sociais.O central da formação dos encarnados vai falhar a receção ao Santa Clara, na 34ª e última jornada, após ter visto um cartão amarelo diante do Sporting.