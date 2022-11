António Silva foi 3º classificado no galardão 'Golden Boy Web'

António Silva foi o 3º classificado no galardão 'Golden Boy Web', atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport'. Apesar do nome do jovem central português do Benfica ter surgido já na fase final da votação, o defesa formado no Seixal ainda recolheu 12,1 por cento dos votos.Este prémio foi atribuído pelos internautas numa sondagem levada a cabo no site do órgão de comunicação de Turim.O polaco Nicola Zalewski, da Roma de Mourinho, levou a melhor já que recebeu 49,9 por cento dos votos. No segundo posto ficou o médio do Real Madrid, Eduardo Camavinga, com 26,4 por cento.A votação que visa eleger o melhor jogador sub-21 da Europa registou um recorde de participação: acolheu mais de 1,3 milhões de votos.