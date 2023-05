António Silva fora da decisão

António Silva é baixa de Roger Schmidt para o jogo com o Santa Clara. O defesa-central estará assim de fora do jogo da decisão do título, em função do cartão amarelo que viu aos 40 minutos, acumulando o quinto na Liga que obriga a um jogo de castigo. O defesa destacou-se nos festejos do segundo golo dos encarnados, batendo com a mão no peito em direção aos adeptos do Sporting.