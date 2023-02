António Silva ganha prémio revelação: «Há seis meses não esperava poder receber este prémio»

António Silva conquistou o prémio revelação na gala Cosme Damião e no dia em que o Benfica completa o 119º aniversário. O central recebeu o prémio das mãos de Simão Sabrosa e não escondeu o orgulho pelo feito."Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelo prémio. Ser benfiquista e receber este prémio com tantas lendas do Benfica é muito especial. Sou benfiquista desde nascença e isso conta muito. Quero agradecer à equipa, aos meus colegas que sempre me ajudaram, à minhas equipa técnica. Há seis meses atrás não estava à espera de estar aqui a receber ester prémio. Sou um felizardo", revelou, no palco.