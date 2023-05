António Silva 'louco' com o título do Benfica: «Sou jogador-adepto»

António Silva não escondeu a felicidade pela conquista do 38.º título de campeão nacional, uma celebração que estava certo de que iria acontecer, mas não enquanto jogador da equipa principal.

"Marquês? Por aquilo que já senti como adepto e pelo que eu vejo em fotos e vídeos, é incrível sentir isto pela primeira vez como jogador. Foi uma longa época, com altos e baixos principalmente agora no fim. Depois daqueles pontos de avanço, tivemos de batalhar final a final até o fim. Felizmente hoje somos campeões e ninguém vai recordar-se disso", começou por dizer o jovem defesa-central, em declarações à BTV.

Há um ano Youth League

"Sabia que ia gritar 38, mas não como jogador. Sou jogador-adepto, a Youth League foi algo que me catapultou para estar aqui hoje. Mas acima de tudo o 38 é do Benfica e dos adeptos que são aquilo que move o clube. E vamos festejar como nunca."

Recorda-se do golo ao Sp. Braga, quando atira-se para o relvado a rezar?

"Foi um momento de pura emoção. Sabia da importância do jogo e quando vi o Rafa a correr sabia que ele ia isolado com o guarda-redes e ia fazer golo. Felizmente, com a sua qualidade, conseguiu. Sou o miúdo mais feliz do mundo e naquele dia também fui", terminou.