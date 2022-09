António Silva: «Não esperava tão cedo já ter dois jogos pela equipa principal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Silva renovou esta segunda-feira até 2027 com o Benfica. Após assinar o novo vínculo com o clube para as próximas cinco temporadas, o jovem defesa-central de 18 anos assumiu, em declarações à BTV, que não esperava jogar tão cedo pela equipa principal dos encarnados.

"Estou a atravessar um bom momento. Não esperava tão cedo já ter dois jogos pela equipa principal e a renovação era uma coisa que ambicionava muito e o clube proporcionou-me. Espero estar à altura das expectativas que o clube tem em mim", começou por dizer, deixando uma mensagem de confiança para os mais jovens: "Aquilo que posso dizer aos mais jovens é que confiem nos treinadores e nas pessoas que trabalham no Benfica Campus, que agarrem as oportunidades que lhes dão e a janela para a equipa A vai estar sempre aberta."