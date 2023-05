António Silva, o jovem bastião da retaguarda

5 de outubro de 2022, a um mês de completar 19 anos, António Silva entrou em campo com a camisola do Benfica para defrontar o Paris Saint-Germain no Estádio da Luz, a primeira de duas mãos pela Liga dos Campeões, num empate por 1-1. Foi apontado pela imprensa desportiva nacional como um dos melhores em campo, com 47 ações em que se bateu de frente com estrelas como Messi, Mbappé ou Neymar - o terceiro grande jogo na Champions, depois de boas exibições contra a Juventus (2-1) e o Maccabi Haifa (2-0). Leia o artigo completo na Sábado.