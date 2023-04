António Silva, Otamendi e Grimaldo com luz verde para o Sp. Braga

António Silva, Otamendi e Grimaldo, que fizeram os 90 minutos em Barcelos, estavam em perigo de exclusão. Escaparam ao amarelo e, por isso, encontram-se à disposição de Roger Schmidt para o jogo do próximo sábado, frente ao Sp. Braga.

Nenhum elemento deste trio fez qualquer falta no duelo com o Gil Vicente e o treinador aplaudiu o cuidado, congratulando-se por poder contar com eles no jogo da Luz. “É muito importante. Falámos sobre isso antes e eles nunca reclamaram e jogaram sem risco. Fizeram um jogo inteligente, não fizeram faltas e é importante termos opções”, considerou Schmidt.