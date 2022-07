António Silva quer seguir os passos de Rúben Dias: «Olhem para o que ele já atingiu»

António Silva, central do Benfica, vê Rúben Dias como um exemplo e procura seguir os passos do internacional português para ser bem-sucedido. "Olho muito para o Rúben Dias. Ele começou a jogar aqui e olhem para o que ele atingiu no Manchester City e também no Benfica. É uma pessoa para ver como exemplo e é importante para mim ter referências para atingir o topo", referiu, à CNN internacional, o jogador, que, comonoticiou, tem agradado a Roger Schmidt.Nesse sentido, o defesa, de 18 anos, salienta a importância dos clubes portugueses em apostarem na prata da casa, precisamente para que sirvam de exemplo para os jogadores: "É importante haver este tipo de jogador que atingem o topo e jogam em todas as ligas como a Premier e a La Liga, ou como o Nuno Mendes que está no PSG", sustentou. "É importante esses jogadores existirem, como ídolos para nós, para tentarmos completar o nosso processo de crescimento e, se possível, fazer ainda melhor", frisou.O central apontou ainda Van Dijk e Rudiger como outras referências na posição e enalteceu a importância de quem trabalha no Benfica Campus para o crescimento dos jovens. "O Benfica tem muitas pessoas a trabalhar connosco que nos dão tudo e isso é o mais importante. O Benfica Campus é importante, mas as pessoas que estão connosco? Ainda são mais", referiu.