António Silva: «Queremos fazer história pelo Benfica»

António Silva anteviu esta terça-feira a partida da 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão, garantindo capacidade de resposta ao Benfica no encontro em San Siro."Não, neste clube não há impossíveis. Sabemos que é um 2-0, é um clube muito forte, mas temos as nossas armas. Temos vindo a demonstrar um excelente futebol durante este ano. Tentaremos transportar aquilo que tem sido a nossa época para o jogo de amanhã. Queremos fazer história pelo Benfica que é algo que nos deixa muito orgulhosos, sem dúvida", começou por dizer em conferência de imprensa."Vivo o momento como os meus colegas vivem. Acho que acabam por ser três derrotas e no Benfica não é normal termos três derrotas seguidas e isso é um facto. Temos de olhar para a oportunidade que temos no jogo de amanhã. Temos a oportunidade de passar às meias-finais, sendo que o Benfica nunca o fez nesta nova Liga dos Campeões. Vamos tentar fazer história. Eu, sendo jovem e benfiquista, tenho uma ambição enorme de poder fazer história pelo Benfica assim como os meus colegas. Vamos transportar o que temos feito durante a semana para o jogo de amanhã e tentar ser felizes.""Nunca pensei que pudesse acontecer, sou um felizardo. Se amanhã não conseguirmos passar, acho que a minha felicidade acaba por descer um pouco. Vou tentar dar sempre o melhor pelo Benfica. Sei que amanhã vamos ter um jogo muito difícil. Não sei se vou jogar ou não. Se jogar vou dar tudo pelo clube.""Um clube como o Benfica não há impossíveis. Somos um clube ambicioso, temos a nossa ambição naquilo que é esta Champions. Sabemos que o 2-0 é um resultado reversível. É isso que vamos tentar fazer amanhã com o nosso futebol que durante a época tantas alegrias deu aos nossos benfiquistas."