António Silva recebe apoio dos adeptos nas redes sociais: «Um erro não faz a tua carreira»

António Silva cometeu um erro jogo da Taça de Portugal, com o Caldas, que acabou por permitir à equipa da casa empatar e levar o jogo para o prolongamento. Mas os adeptos do Benfica não querem que o central, de 18 anos, se deixe abater pelo sucedido e nas redes sociais têm deixado mensagens de incentivo ao jovem jogador.No Twitter, António Silva partilhou uma foto do jogo com a mensagem "seguir em frente", o que motivou uma série de comentários."Um erro não faz a tua carreira", "estamos contigo, miúdo", "vamos António! Para cima deles. Reconhecer, assumir, seguir em frente. Mais erros virão. Irá acontecer sempre. Siga" e "pés bem assentes na terra, o caminho percorre-se com passos firmes e tens cabeça e coração para isso. Força e confiança!", foram algumas das respostas que os adeptos deixaram ao jovem central dos encarnados.