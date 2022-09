António Silva recorda dia da estreia: «Trabalhei estes anos todos para estar na equipa principal e só podia correr bem»

A estreia oficial aconteceu no Estádio do Bessa, a 27 de agosto último, dia que António Silva recordou agora. "O míster chamou-me e disse-me que ia jogar a titular. Estar à espera de ser um dos eleitos porque não sabia quem ia ser titular. Estando o Nico [Otamendi] de fora, percebia que poderia ser a minha oportunidade. Estava ansioso para saber se ia jogar ou não... Quando o míster me disse foi uma explosão de alegria, acabei por ligar aos meus pais logo de seguida. Fui muito tranquilo para o jogo porque tinha tudo para correr bem. Trabalhei estes anos todos para estar na equipa principal do Benfica e só podia correr", vincou o central formado no Seixal.

António Silva assumiu a titularidade com Roger Schmidt esta temporada de forma surpreendente. O jovem central formado no Benfica, de apenas 18 anos, aproveitou as lesões de Morato, João Víctor e Lucas Veríssimo para fazer uma parelha de centrais com Nicolás Otamendi, mostrando-se feliz pelo momento."O Benfica vai-me surpreendendo cada vez mais. O que estou a viver não cabe dentro de mim. Espero continuar assim e conquistar muitas coisas comos adeptos", reiterou em declarações numa reportagem à BPlay, dando conta que o título europeu sub-19 "foi uma catapulta para chegar à equipa principal". "Senão houvesse Youth League e campeonato de juniores, provavelmente não estaria aqui hoje", vincou.