António Simões não vai votar nas eleições do Benfica: «Fui maltratado»

António Simões, campeão europeu pelo Benfica em 1962, assumiu que não irá votar nas eleições de 9 de outubro depois de ter apoiado João Noronha Lopes no último sufrágio, em 2020. "Nem sequer vou votar. Não tenho nenhum interesse em oferecer os meus 50 votos, que são muitos. Entendo que não o devo fazer", começou por reiterar em entrevista à TSF.





O antigo futebolista, 77 anos, garantiu não estar contente com parte da estrutura encarnada, não apoiando qualquer candidato nestas eleições. "Fui maltratado, não merecia, continuam pessoas dentro do clube que me trataram mal e parece que nada aconteceu", explicou, antecipando uma vitória de Rui Costa. "Depois de coisas extremamente desagradáveis que aconteceram no clube ultimamente, obriga Rui Costa a pensar seriamente que Benfica vamos ter", vincou ainda Simões.