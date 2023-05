Ao frio e à chuva: nove horas para conseguir um bilhete para o Benfica-Santa Clara

Ninguém queria perder o encontro entre o Benfica e o Santa Clara e, por isso, houve muitos sócios que se dirigiram para o Estádio da Luz a fim de ficar nos primeiros lugares da fila da bilheteira. Como foi possível perceber, os primeiros adeptos chegaram perto da 1h30 e compraram bilhete quase nove horas depois.A venda, recorde-se, é exclusiva a sócios com quotas em dia. O primeiro foi vendido às 10h04 e quem se encontrava por perto soltou um grito, ritual que se repetiu sempre que alguém conseguia uma entrada para o jogo que pode valer a vitória no campeonato aos encarnados, quatro anos depois do sucesso da equipa comandada, na altura, por Bruno Lage.Durante a madrugada, a fila foi aumentando, desafiando o frio e a chuva. Chegaram preferencialmente em grupo, levando mesas e cadeiras, mas também comida. A espera ia ser longa. Outros recorreram às cadeiras de esplanadas do complexo do Benfica. Quando as bilheteiras abriram, pelas 10h00, já a fila circundava o estádio, como documentam as imagens partilhadas porAs horas foram passadas à conversa e quem tentou enganar os outros, passando à frente na fila, era logo 'apanhado'. O sistema de venda de bilhetes ainda foi abaixo, mas rapidamente recuperou. Quem tentou comprar através do site ou plataformas eletrónicas, chegou a esperar mais de uma hora que chegasse a sua vez.O encontro entre o Benfica e o Santa Clara, a contar para a última jornada da Liga Bwin, está marcado para as 18h00 de sábado. À mesma hora terá início o FC Porto-V. Guimarães.