Aouar tinha tudo fechado com o Benfica: «Infelizmente não chegaram a acordo com o Lyon»

Houssem Aouar foi um dos muitos nomes que no defeso esteve na rota do Benfica e, ao que parece, houve muito mais do que simples rumores. Em entrevista ao 'L’Équipe', o médio ofensivo de 24 anos revelou ter chegado mesmo a acordo com as águias para se mudar para a Luz, mas tudo acabou por cair perante a falta de acordo entre o clube da Luz e o Lyon, o emblema ao qual ainda está vinculado até 2023."Foi uma janela de transferências muito stressante para mim. Cheguei a acordo com praticamente todos os clubes que avançaram. Mesmo com Benfica. Eram clubes de posições distintas, com projetos diferentes e não criei qualquer problema. Infelizmente, o Lyon não conseguiu chegar a acordo com nenhum desses clubes. Tenho de respeitar, não há problema. Mas não fechei qualquer porta. O clube queria vender-me, eu queria sair. Trabalhámos juntos, mas depois o Lyon não chegou a acordo, algo que entendo", explicou em entrevista ao 'L’Équipe'.Houssem Aouar, refira-se, acabou por ficar no Lyon, tendo esta temporada apenas atuado 30 minutos numa partida da Ligue 1, diante do Ajaccio, logo no arranque do campeonato.