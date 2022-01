APAF apresenta queixa contra Benfica

O organismo liderado por Luciano Gonçalves condena a publicação onde se garante que os encarnados anunciam que vão questionar o Conselho de Arbitragem por considerarem que a equipa "deveria ter 4 pontos a mais nesta altura" no campeonato."Este mesmo VAR, Bruno Esteves, que não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do Moreirense", pode ler-se no documento direcionado aos adeptos do clube da Luz.