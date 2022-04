Apontado substituto de Darwin no Benfica que pode vir também... do Almería

O jornal 'La Razón' avança que o Benfica estará interesse em contar com Umar Sadiq, avançado do Almería, a partir da próxima temporada. Esta operação serviria para colmatar a esperada saída de Darwin Núñez da Luz, após várias exibições que têm chamado a atenção dos 'tubarões' europeus.Curiosamente, Sadiq alinha no clube a que o Benfica contratou o internacional uruguaio por uns inéditos 24 milhões de euros, em 2020. Para o lugar de Darwin, Almería foi buscar precisamente... Sadiq, jogador nigeriano que poderá colmatar novamente a saída do agora avançado do Benfica.Pelo Almería, Sadiq, de 25 anos, apontou 16 golos em 30 partidas oficiais em 2021/22.Contudo, não é só o Benfica que segue o avançado, de 1,91 metros. Sevilha e Valencia também querem o dianteiro. O futebolista tem uma cláusula de 60 milhões de euros e o Almería quer começar a negociar na fasquia dos 25M€.