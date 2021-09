Após vencer o Barça, Jesus foi para casa ver o Flamengo: «Vai estar na final da Libertadores. Vou apoiá-los a 200%»

Jorge Jesus, após vencer o Barcelona, foi para casa ver o Flamengo, que esta madrugada (01h30) defronta o Barcelona... do Equador. Os brasileiros disputam o acesso à final da Libertadores e o técnico disse acreditar que o Flamengo chegará ao jogo decisivo, frente o Palmeiras de Abel Ferreira.





"Vou assistir. Mas comparar esse Barcelona com este Barcelona... nem nas camisolas. Já joguei contra eles. O Flamengo vai ganhar e vai estar na final contra o Palmeiras. Se vou torcer pelo Abel? É um treinador português, mas vou apoiar um clube que me amou, que me fez ser super conhecido na América Latina. Vou torcer 200% pelo Flamengo", atirou, à TNT Sports.