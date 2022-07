Arbitragem criou confusão nos minutos iniciais

Nos minutos iniciais, o trabalho de Nuno Almeida não estava a agradar ao banco do Fulham, e o adjunto de Marco Silva, Luís Boa Morte, ia expressando a sua insatisfação ao quarto árbitro. Esta situação começou a desagradar ao banco do Benfica, especialmente a Luisão. Ao minuto 15 foi o próprio técnico do Fulham que se levantou para apresentar as suas queixas, originando uma troca palavras mais acesas entre o staff dos dois clubes. Os ânimos acabaram por acalmar, em parte, devido ao esforço do técnico de guarda-redes dos londrinos, Hugo Oliveira, que já passou pelo Benfica. Entretanto surgiram os golos, e acabaram os protestos junto da equipa de arbitragem.