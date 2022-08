Árbitro do Dínamo Kiev-Benfica já tirou Schmidt do sério: jogadores do Leverkusen ficaram 10 minutos no balneário

O Dínamo Kiev-Benfica, do playoff de acesso à Liga dos Campeões, vai colocar dois 'velhos conhecidos' frente a frente: Roger Schmidt e Felix Zwayer. O treinador do Benfica e o árbitro alemão certamente terão memória do dia 21 de fevereiro de 2016 quando, no decorrer de um Leverkusen-Borussia Dortmund, o oficial precisou de interromper a partida durante cerca de dez minutos porque o técnico, agora nas águias, se recusou a sair do campo após receber... ordem de expulsão.Tudo aconteceu depois do único golo do jogo, apontado por Aubameyang. O lance tem início num livre marcado alguns metros à frente de onde foi cometida a infração, motivo que levou aos protestos de Schmidt. Ora, após insistir com o árbitro, o treinador acabou por ser expulso, mas recusou-se - durante algum tempo - a sair do relvado.Felix Zwayer optou por mandar as três equipas para os balneários, e só ao fim de vários minutos é que Schmidt rumou às bancadas. Os intervenientes voltaram ao relvado e o encontro continuou até ao final sem nova interrupção.Recorde-se que o Dínamo Kiev-Benfica, da 1.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, se joga esta quarta-feira pelas 20h.