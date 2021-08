Árbitro esloveno Slavko Vincic no PSV-Benfica

O esloveno Slavko Vincic é o árbitro do jogo de terça-feira entre os holandeses do PSV e o Benfica, da segunda mão do playoff da Liga dos Campeões, em Eindhoven, informou este domingo a UEFA.

O árbitro, de 41 anos, terá como assistentes os seus compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o alemão Bastian Dankert, no jogo que tem início marcado para as 20h (horas de Lisboa).

Vincic foi também o árbitro do Benfica no acesso à Champions de 2018/19, então na visita dos encarnados aos turcos do Fenerbahçe (1-1), depois de a equipa portuguesa ter vencido na Luz por 1-0, ainda na terceira pré-eliminatória.

No playoff desta época, depois de eliminar na ronda anterior o Spartak Moscovo, o Benfica discute com o PSV a entrada na fase de grupos, depois de ter vencido na primeira mão, no Estádio da Luz, por 2-1.