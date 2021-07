Árbitro espanhol dirige encontro do Benfica em Moscovo

O espanhol Carlos del Cerro Grande vai dirigir o encontro entre o Spartak Moscovo e o Benfica, a contar para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 4 de agosto.





A UEFA nomeou o árbitro, de 45 anos, que esteve no recente Europeu'2020, onde dirigiu o França-Alemanha (1-0), do grupo de Portugal, e o Croácia-Rep. Checa (1-1). Del Cerro Grande esteve em fevereiro no Dragão, no FC Porto-Juventus (2-1), da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Del Cerro Grande será assistido pelos compatriotas Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. O quarto árbitro, também espanhol, será Javier Alberola Rojas.