Árbitro espanhol dirige jogo do Benfica com o PSG

A UEFA nomeou o espanhol Jesús Gil Manzano para dirigir o jogo do Benfica com o PSG, uma partida da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões que se disputa na Luz, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas.Gil Manzano - que esteve no Benfica-Liverpool da época passada - será auxiliado pelos compatriotas Diego Barbero e Álgel Nevado, com Miguel Ángel Ortiz Arias a exercer as funções de quarto árbitro.No VAR estará Alejandro Hernández, auxiliado por Juan Martínez Munuera.