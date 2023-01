Arda Guler seguido pelo Benfica, dizem turcos

O médio turco Arda Guler, de apenas 17 anos, está a ser acompanhado pelos olheiros do Benfica, segundo informações recolhidas na Turquia.Utilizado em 15 jogos por Jorge Jesus no Fenerbahçe, o internacional A – fez 22 minutos no triunfo (2-1) sobre a República Checa num particular, em novembro – tem dado nas vistas, com três golos e duas assistências.