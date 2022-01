Argentinos adiantam oferta do Benfica por jovem Facundo Farías

O jornal 'El Litoral' noticiou esta quarta-feira que o jovem Facundo Farías tem duas propostas para continuar a jogar fora do Colón, clube que sempre representou, tanto na formação como enquanto sénior. Segunda a mesma fonte, uma delas será do Benfica, feita através de um mesmo emissário que terá ajudado na transferência do Colón para a Luz de Germán Conti (por 4,7 milhões de euros), em 2018.Além das águias, também o River Plate terá feito uma oferta pelo médio argentino, de 19 anos, sendo que o presidente leproso, José Néstor Vignatti, venderá o jogador à melhor oferta já que o clube não respira saúde a nível financeiro.O Colón pretende vender já o jogador, mesmo que apenas por uma parte do passe, e retê-lo até junho, altura em que reabre a janela de transferências na Europa, para que Farías possa ser opção para atacar a Taça Libertadores.O jogador firmou o primeiro contrato profissional em fevereiro de 2020. O mesmo estende-se até junho de 2023 e a cláusula de rescisão cifra-se nos 10 milhões de dólares (cerca de 8,9 milhões de euros). Na última época, Farías apontou cinco golos em 34 partidas oficiais.