Argentinos apontam Lucas Beltrán ao Benfica num negócio à Enzo Fernández

Avançado que tem ganho destaque nos últimos meses no River Plate, o avançado Lucas Beltrán poderá ser o próximo a render um encaixe considerável ao clube de Buenos Aires. Já se falou no interesse do At. Madrid e agora a imprensa argentina coloca também o Benfica na corrida pelo jogador de 22 anos, que esta época marcou 9 golos em 19 partidas pelo River Plate.Mais concretamente o portal 'El Crack Deportivo Noticias', que dá conta do interesse encarnado no dianteiro, num negócio no qual os millonarios ponderam aplicar a mesma fórmula utilizada com Enzo Fernández. Pelo menos foi isso que garantiu Jonathan Riniti, um dos elementos do painel."O Benfica volta à carga e agora quer o Beltrán. Seria uma péssima notícia para o Demichelis [treinador do River Plate], mas o Jorge Brito poderia garantir uma grande venda como foi a do Enzo Fernández, ficando com uma percentagem e depois veria o que acontecia na Europa", disse, em alusão ao facto dos argentinos terem ficado com 25% do passe de Enzo e terem garantido 32 milhões de euros