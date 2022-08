Argentinos atentos a Enzo: destacam capa de 'Record' e já o apontam ao Mundial

O arranque a todo o gás de Enzo Fernández no Benfica, com três golos em três jogos oficiais, não está apenas a impressionar os adeptos encarnados. Também a imprensa argentina está atenta ao que o ex-River Plate tem feito por terras lusas e esta quarta-feira, um dia depois do duelo com o Midtjylland, o jornal 'Olé' dedica-lhe um longo artigo no qual analisa as suas possibilidades de ser convocado pela Argentina para o Mundial'2022.O ponto de partida é a capa dede hoje, com o título de manchete "Enzo matador". Daí, o jornal argentino explica que, mais do que tudo, a explosão do médio é algo para considerar, acompanhar e analisar. "E o corpo técnico da seleção está a segui-lo", garante o jornal argentino, que lembra ainda as palavras recentes do próprio selecionador Lionel Scaloni da semana passada, nas quais abriu portas à eventual chamada.Ainda assim, a análise do 'Olé' considera que, por agora, a sua entrada na convocatória "não é nada fácil". "Mas está na luta", frisa o mesmo artigo, que antevê uma luta taco a taco, de agora até novembro, entre todos os que têm chances de ser chamados, numa lista na qual entram nomes como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Papu Goméz, Exequiel Palacios e Alexis McAllister.Muitos candidatos para as vagas disponíveis, mas a verdade é que o futebol que Enzo tem demonstrado na Luz parece estar a chamar à atenção do outro lado do Atlântico. Os próximos tempos ditarão a decisão final de Scaloni...