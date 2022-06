Argentinos avançam que o PSG terá entrado na corrida por Enzo Fernández

O Paris Saint-Germain é o novo clube interessado nos serviços de Enzo Fernández, segundo adianta o portal argentino 'Crack Deportivo'. O médio do River Plate é prioridade para o Benfica em 2022/23 e, de acordo com o que Record avançou , a transferência é para avançar já.Os parisienses têm um histórico de contratar jovens jogadores e, nos últimos dias, fecharam mesmo a aquisição de Vitinha, médio internacional português que pertence aos quadros do FC Porto.Marcelo Gallardo, técnico dos millonarios, sabe que é difícil manter o jovem argentino, de 21 anos, que se formou no clube e se estreou a nível sénior em 2019/20. Além do Benfica e agora do PSG, também os brasileiros do Flamengo já mostraram interesse por Enzo.Como diantou o nosso jornal, as águias irão apresentar proposta de 15 M€ por 70 por cento do passe do argentino.