Argentinos desiludidos com Otamendi: «Não haverá outro Enzo Pérez»

Do lado de lá do Atlântico, ainda havia esperança de que Nicolás Otamendi pudesse reforçar o River Plate neste verão. Tanto que as reações de argentinos não tardaram: assim que o Benfica oficializou a renovação de contrato com o experiente central, choveram comentários e partilhas de adeptos dos millonarios. "Não haverá outro como ele [Enzo Pérez]...", pode ler-se num post."Enzo veio para jogar no clube de que era adepto, mesmo tendo ofertas da Europa aos seus 31 anos. Amo-te Enzo Nicolás Pérez", acrescentou o adepto, comparando a situação do médio, que representou o Benfica entre 2012 e 2014, à do central. "Agora não o quero nem dentro de uma caixa de presente" ou "nem ela me iludiu tanto" foram outros dos comentários.Lembre-se que o River Plate assumiu publicamente, por mais do que uma vez, o interesse no central das águias. "Ansiamos muito pelo Otamendi. Restam-lhe seis meses de contrato com o Benfica. Vamos fazer tudo o que for possível para que vista a camisola do River Plate", garantiu Jorge Brito, presidente do emblema de Buenos Aires, em janeiro.