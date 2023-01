Argentinos colocam Alan Varela na rota da Luz como substituto do Enzo

A ESPN Argentina adianta que o Benfica poderá avançar por Alan Varela, do Boca Juniors, caso Enzo Fernández deixa a Luz neste mercado de transferências de inverno. A televisão daquele país 'reaviva' o interesse dos encarnados pelo médio dos xeneizes que tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.Esta não é a primeira vez que é apontado ao atual líder da Liga Bwin. Em dezembro, quando Enzo Fernández brilhava no Mundial e era já apontado à saída, o nome de Varela surgiu ligado aos encarnados Em 2022, cumpriu 42 jogos oficiais e apontou um golo pelos xeneizes. O jovem futebolista atuou toda a carreira por aquele clube.Quanto a Enzo Fernández, custa cláusula se cifra nos 120 milhões de euros, o Chelsea continua a apostar forte na sua contratação e as próximas horas revelarão o desfecho do processo.