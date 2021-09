Argentinos colocam jovem promessa do River Plate na mira do Benfica

Lucas Monzón, defesa central de 18 anos do River Plate, está a ser apontado ao Benfica. Segundo o 'Olé', o jovem não tem contrato profissional, podendo sair a custo zero caso as águias decidam avançar para a sua contratação.





Monzón chegou aos infantis do emblema argentino em 2010 e fez recentemente a sua estreia nas reservas, disputando apenas 14 partidas.