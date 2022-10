Argentinos dizem que Benfica ofereceu proposta de renovação a Otamendi até junho de 2026

Um dos pilares do eixo defensivo do Benfica nos últimos dois anos e meio, Nicolás Otamendi poderá continuar a dar o seu contributo às águias até junho de 2026. De acordo com a informação avançada esta terça-feira pelo jornalista César Luis Merlo, da 'TyC Sports', os encarnados terão apresentado ao experiente defesa uma proposta de renovação por mais três temporadas, assumindo a vontade de o internacional argentino seguir de águia ao peito até aos 38 anos.



Contratado ao Manchester City no verão de 2020, na sequência da saída de Rúben Dias para o colosso inglês, Nicolás Otamendi rapidamente ganhou um papel de destaque no centro da defesa encarnada. Desde então, o atual capitão das águias já passou um total de 97 jogos com a camisola do Benfica, tendo apontado dois golos.





Benfica le ofreció a Nicolás Otamendi renovar hasta junio de 2026.

*??Su actual contrato vence a mediados del año próximo. Tiene varios sondeos y ningún apuro por definir su situación a corto plazo. pic.twitter.com/I9QDPrLi0G — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 12, 2022