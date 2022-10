Argentinos garantem que Otamendi tem proposta de renovação por três anos

Pese a las ganas de River, Nicolás Otamendi se quedará en Benfica hasta junio.

*??Tiene propuesta del club para renovar por 3 años, pero la decisión la tomará recién a mediados de 2023. Y, por ahora, su cabeza está puesta en continuar en Europa. pic.twitter.com/9xDcxIB2EU — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 30, 2022

Na Argentina correm rumores de que Nicolás Otamendi tem em cima da mesa uma proposta de renovação com o Benfica por mais três anos. O jornalista César Luis Merlo, que colabora com várias publicações da América Latina, reafirmou que o central só tomará a decisão em meados de 2023, altura em que expira o vínculo com as águias, dizendo ser certo que até essa altura ficará na Luz. Contudo, sabe, não existe qualquer proposta dos encarnados para que clube e jogador estendam o contrato.O experiente defesa, de 34 anos, chegou ontem ao 100º jogo de águia ao peito.