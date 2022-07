Argentinos já fazem as contas aos milhões que Enzo ainda pode render ao River Plate

A confirmação de Enzo Fernández como jogador do Benfica deu que falar na Argentina, não tanto pela oficialização da transferência, porque essa estava já fechada há muito, mas antes pelos detalhes que o clube da Luz revelou no âmbito do anúncio do contrato até 2027 com o médio. Em especial a cláusula de rescisão do jogador, fixada nos 120 milhões de euros. Um valor elevado, que levou a emissora TyC Sports a destacá-la e até a fazer contas àquilo que o River Plate poderá ganhar numa futura venda.É que, como parte do acordo, o conjunto millionario ficou com 25% do passe do jogador, o que garantirá um encaixe futuro numa eventual venda. Ora, a emissora fez as contas e, contando que eventualmente um clube possa exercer essa cláusula, chegou à conclusão que os argentinos poderiam receber uma verba em torno dos 30 milhões de euros, aos quais ainda se acrescentaria o valor relativo ao mecanismo de solidariedade.Por agora, refira-se, o River Plate recebe 10 milhões de euros, podendo ainda encaixar mais 8 milhões em função de variáveis.