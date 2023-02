Argentinos revelam conselho de Jorge Mendes ao presidente do River Plate antes da venda de Enzo ao Benfica

A transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea - por 121 milhões de euros - foi o grande destaque do último dia do mercado de transferências, numa 'novela' que se estendeu durante várias semanas. Ora, a imprensa argentina revela, esta quarta-feira, o conselho que Jorge Mendes deu a Jorge Brito, presidente do River Plate, na altura em que as águias ainda tentavam resgatar o médio à formação argentina, e que foi essencial para os 32 milhões de euros que o River acabou por receber com a ida de Enzo para os blues "Se o Benfica o vier buscar, não o vendas na totalidade. Vende só uma parte [do passe]. Fica com uma percentagem de venda futura porque seguramente vão vendê-lo por mais de 100 milhões de euros", terá aconselhado Jorge Mendes, segundo o jornalista argentino Juan Cortese.Para além do conselho em questão, o site 'Infobae' recorda ainda todas as tentativas que o Benfica fez até chegar a acordo com o River Plate. Numa fase inicial, as águias deixaram clara a intenção de pagar a cláusula de rescisão de Enzo, à data estipulada nos 20 M€. Jorge Brito recusou prontamente, dando desde logo a entender que gostaria de ficar com uma percentagem de uma venda futura do argentino.Cerca de 24 horas depois, o Benfica voltou e apresentou nova proposta: dessa feita, os encarnados ofereceram os 20 milhões de cláusula de rescisão e 10% de uma futura venda, condições novamente rejeitadas.Por fim, o Benfica acabou por apresentar uma proposta que agradou ao River Plate: as águias ofereceram 10 M€ a pronto, mais oito por objetivos, e 25% de uma futura venda. O negócio acabou por se concretizar nesses moldes, e o River Plate, agora que Enzo trocou o Benfica pelo Chelsea, encaixará cerca de 32 milhões de euros.