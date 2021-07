«Arguidos com tostões na conta não têm esta benesse»: Rui Pinto e as medidas de coação a Vieira

Rui Pinto já reagiu às medidas de coação aplicadas a Luís Filipe Vieira, no âmbito da Operação Cartão Vermelho. O juiz Carlos Alexandre aceitou os pedidos feitos pelo procurador-geral da República Rosário Teixeira, que visava a prisão domiciliária ao ex-presidente do Benfica, mediante do pagamento de três milhões de euros.





"Perigos de fuga, de continuação da actividade criminosa e de perturbação do inquérito, mitigados com uma caução milionária. Arguidos com tostões na conta bancária, e sem contas offshore, não têm essa benesse", pode ler-se.