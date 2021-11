Arnaldo Teixeira sobre Rui Costa: «De pequenino já se via que podia ser presidente do Benfica»

Arnaldo Teixeira, o primeiro treinador de Rui Costa no Benfica, recebeu este sábado o anel dos 75 anos de sócio das mãos do seu antigo pupilo, agora presidente do clube, e escondeu a alegria."O meu coração ficou a trabalhar muito depressa. Desde pequenino ele era o capitão, até escolhido pelos adeptos. Já se via que podia vir a ser presidente do Benfica. É melhor do que ser Presidente da República. Pelas qualidades dele, pelos sentimentos, sempre me agradeceu. Há quem diga que se não tivesse sido eu o seu primeiro treinador, ele não teria chegado onde chegou. Isso é muito bom de ouvir. Foi campeão do Mundo. Muitos campeões do Mundo nasceram na minha escola. Todos os que andaram chegaram a sénior", constatou Arnaldo Teixeira, à BTV.Sobre o facto de receber a distinção das mãos de Rui Costa, o antigo técnico não cabia em si de contente: "Parece que estou a sonhar. É uma espécie de sonho. Sempre que se cruzava comigo ia dar-me um beijinho. É completamente arrasador para quem anda no Benfica há 75 anos e como treinador há 50. Foi ali um menino dar-me um beijinho que esteve comigo nas escolas, que agora é advogado e fez 50 anos de sócio."