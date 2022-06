Arranca a era Schmidt no Benfica: siga ao minuto

há 28 min 09:28

João Mário casa-se hoje após realizar os exames médicos





Este vai ser um dia em cheio para João Mário. O médio do Benfica vai casar com Marta Oliveira Branco, companheira que está ao seu lado desde 2018. Curiosamente, o matrimónio celebra-se no dia em que os encarnados dão o pontapé de saída na pré-temporada. Por isso, este sábado terá de ser dividido. De manhã, o internacional português vai realizar os habituais exames médicos no Hospital da Luz com os companheiros de equipa e à tarde dará o nó.