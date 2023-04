Arrigo Sacchi dá favoritismo ao Benfica: «São fortes, muito fortes»

Nome lendário do futebol italiano, por ter sido um dos treinadores mais bem sucedidos no país, Arrigo Sacchi anteviu à 'Gazzetta dello Sport' a eliminatória entre Benfica e Inter Milão e não teve dúvidas em apontar o favoritismo à formação orientada por Roger Schmidt."A equipa portuguesa é forte, muito forte. Tenho-os seguido há algum tempo e jogam um futebol de qualidade europeia, são perigosos. São líderes em Portugal, marcaram imensos golos e são organizados defensivamente. O que precisa o Inter de fazer? Têm de jogar como uma equipa de futebol europeu, algo que neste momento não está ao seu alcance. Não me parecem em grande forma e continuam a basear-se muito em individualidades e não no jogo coletivo. Normalmente este estilo de jogo não dá resultados na Europa", considerou o antigo técnico, de 77 anos.Sacchi assume que o Inter tem maior poderio financeiro para atrair estrelas, mas duvida que o talento de um só jogador seja capaz de desequilibrar o jogo. "O Inter gastou muito mais do que o Benfica e o Simeone Inzaghi pode basear-se em talentos individuais. Fica a dúvida se uma jogada de um jogador será capaz de afetar a organização global do Benfica. Acho que os portugueses são favoritos na eliminatória", considerou.