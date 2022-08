O Arsenal pode desviar Weigl do Borussia Mönchengladbach, avança o site 'Football London'.Os gunners planeiam intrometer-se nas negociações que têm existido entre o médio do Benfica e a equipa alemã , uma vez que Arteta recebeu más notícias esta semana: Thomas Partey e Elneny lesionaram-se e poderão ficar fora dos relvados algumas semanas, obrigando o treinador espanhol a procurar alternativas no mercado.Ainda segundo a mesma fonte, o Arsenal pode avançar com uma proposta de 15 milhões de euros, precisamente o mesmo valor que estaria estabelecido na opção de compra do empréstimo ao Borussia Mönchengladbach.