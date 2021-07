Arsenal tenta levar Nuno Tavares

Nuno Tavares pode estar de saída do Benfica para rumar à Premier League. Ao que Record apurou, existem neste momento negociações entre as águias e o Arsenal para a saída do lateral esquerdo de 21 anos, num negócio que os londrinos querem fazer através de uma verba fixa mais objetivos. Os encarnados estarão a pedir uma verba em torno dos 15 milhões de euros, sendo que o Arsenal apenas estará a apontar para metade desse valor.





O lateral, que está de momento avaliado em 7 milhões de euros pelo portal Transfermarkt - e que tem contrato com o Benfica até 2024 -, já tinha estado na agenda de Nápoles e Lazio.