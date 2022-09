Artur Moraes: «Benfiquistas gostam de um modelo forte, rápido e ofensivo com o de Roger Schmidt»

O Benfica conta por vitórias os 13 jogos que realizou na presente temporada, num cenário que deixa Artur Moraes, antigo guarda-redes das águias, bastante agradado.

"Tem sido um início de campeonato no qual o Benfica mostrou que acertou nas mudanças que fez, desde os jogadores ao treinador. A consequência disso são as vitórias que o clube conseguiu, que dão segurança. Há ainda muita coisa pela frente, mas estes pontos de vantagem são importantes até ao fim. Fatores chave para este bom desempenho? Acho que toda a mudança que o presidente Rui Costa operou no futebol profissional, bem como as pessoas que lá foram inseridas, que conhecem bem a realidade do clube. Tudo o que foi idealizado antes do início da época já rende frutos, mas lembro que é preciso ter muita atenção porque se está no início", referiu, à margem do World Scouting Congress, no Porto.

De resto, o antigo jogador, agora com 41 anos, considerou também que o modelo de Roger Schmidt vai ao encontro dos ideais do clube. "[A principal mudança com Roger Schmidt] foi modelo ofensivo, os benfiquistas gostam de um Benfica forte e rápido. Para além disso, as mudanças no meio-campo do Benfica vieram trazer uma grande consistência e um diferencial para que a equipa possa jogar desta forma", sublinhou, abordando ainda outro ponto importante na equação: "Joguei com o Javi García [agora treinador-adjunto] durante duas épocas e ele é uma excelente figura de balneário. Tem o 'cheiro' daquilo que é o dia-a-dia e é importante passar essa experiência para aqueles que chegam. É importante haver no futebol pessoas que são do futebol".

Deixando muitos elogios a Diogo Costa, que assumiu recentemente a titularidade na Seleção Nacional, Artur Moraes foi enigmático em relação aos seus próximos passos, isto após ter passado pela SAD do Alverca e de ter estado perto de rumar ao Santa Clara. "Estou a ver e a esperar. Estou com umas novas ideias e ontem tomei frente disso, constituí uma empresa agora para entrar no mundo do futebol. Aqui posso rever amigos, adquirir conhecimentos, partilhar experiências e isso é o que nos faz evoluir e construir um futebol melhor. Estou a trabalhar mediante os valores que aprendi no futebol e espero poder anunciar novidades em breve", rematou.