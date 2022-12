Artur Moraes sobre Rui Costa: «É bom ver o Benfica resgatar todos os valores do clube»

Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, esteve presente na Thinking Football Summit, que decorreu no último mês no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. O ex-jogador brasileiro, que com a águia ao peito somou algumas das melhores conquistas coletivas da carreira, não esqueceu o passado na Luz e, em entrevista exclusiva à ELEVEN, acabou por comentar a liderança do presidente Rui Costa."Liderança de Rui Costa? Olho com grande alegria. É bom ver o Benfica forte dessa maneira, é bom ver o Benfica competitivo, é bom ver o Benfica resgatar todos aqueles que são os valores do Sport Lisboa e Benfica. Acho que o Rui Costa, que lidera todo este processo, está de parabéns, porque reorganizou o clube e montou esta época junto do treinador uma equipa super competitiva", atirou.