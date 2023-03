Artur Soares Dias ouviu das boas

Artur Soares Dias foi fortemente vaiado pelo adeptos encarnados que assistiram ao jogo com o Famalicão. Mal-amado na Luz, o árbitro portuense começou por ser assobiado ainda antes do encontro, quando se ouviu o seu nome na instalação sonora.E assim que apitou para o intervalo, o juiz da partida voltou a não escapar a assobios das bancadas. Mas os benfiquistas não se ficaram por aí. Antes de voltar a ser vaiado no final do jogo, Soares Dias motivou novamente reações de desagrado por não ter assinalado penálti, aos 70’, após um lance na área a envolver Ivo Rodrigues e Otamendi, que viu amarelo por protestos.