«As águias dominam em ambos»: Benfica responde nas redes sociais à picardia do Club Brugge

Ainda antes do jogo da 1.ª mão, o Club Brugge lançou um vídeo com uma picardia ao Benfica, onde afirmava que "as águias podem dominar o céu mas os agricultores dominam o campo". Após a 2.ª mão, e com os encarnados a golearem na Luz por 5-1 (num agregado de 7-1 na eliminatória), a resposta portuguesa veio também pelas redes sociais, mais concretamente na conta inglesa de Twitter do Benfica."As águias dominam em ambos", pode ler-se no texto que acompanha a imagem de uma águia a atacar um espantalho.