'As' avança que o Benfica "sonha" com um Di María em final de contrato

O ponto final na estadia de Ángel Di María ao serviço do Paris Saint-Germain é um dado adquirido, segundo avança a rádio RMC Sport. O extremo argentino termina contrato com os franceses em junho e já fez saber que não irá renovar. A titularidade de Neymar ante o Real Madrid e a consequente eliminação da Liga dos Campeões terá tido peso na decisão do jogador de 34 anos. E agora, é o... Benfica que poderá aproveitar.De acordo com o jornal 'As', as águias "sonham" com o regresso do Fideo a uma casa onde já foi feliz, ainda que não faltem pretendentes ao concurso do veterano futebolista. Foi pela porta da Luz que entrou na Europa, em 2007 e com apenas 18 anos. De encarnado permaneceu três temporadas antes de rumar ao Real Madrid, em 2010, a troco de 25 milhões de euros, com mais 11M€ de objetivos.O esquerdino deixou o Benfica com um campeonato e duas Taças da Liga conquistadas. Pelo PSG, o palmarés aumentou e muito: arrebatou quatro campeonatos, quatro supertaças, cinco Taças de França e quatro taças da liga.