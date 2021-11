As contas do Benfica na Liga dos Campeões quando restam duas jornadas

Com a derrota em Munique (5-2), diante do Bayern, o Benfica caiu para o terceiro lugar do grupo E da Liga dos Campeões, tendo sido ultrapassado pelo Barcelona, que hoje bateu o Dínamo Kiev (0-1). Eis a classificação e os cenários para as águias à entrada para as duas últimas jornadas.





1.º Bayern Munique*, 12 pontos/4 jogos (17-2 em golos)2.º Barcelona, 6/4 (2-6)3.º Benfica, 4/4 (5-9)4.º Dínamo Kiev, 1/4 (0-7)*apurado- Fica imediatamente afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões, pois terminaria a 5.ª jornada com 4 pontos, contra 9 do Barcelona.- Mantém-se na corrida e a dois pontos do Barça à entrada para a última ronda, na qual teria de vencer o Dínamo Kiev e esperar que os catalães não ganhassem ao Bayern em Munique. Isto porque caso as águias empatem em Camp Nou, ficam em vantagem no confronto direto com os espanhóis, logo na frente em caso de igualdade pontual.- Ultrapassa o Barcelona e volta para o segundo lugar, com mais um ponto que os catalães (7-6). Nesse caso, só em caso de vitória do Barça em Munique na última ronda é que o Benfica poderia, eventualmente, ver o seu apuramento ameaçado. O Benfica até poderia perder e o Barcelona empatar, já que em caso de igualdade pontual são os encarnados que têm vantagem no confronto direto.