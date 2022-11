O Benfica revelou as datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Club Brugge. Assim sendo, os encarnados jogam na Bélgica a 15 de fevereiro, recebendo depois este adversário na Luz a 7 de março, em encontros agendados para as 20h00.Recorde-se que as águias foram cabeças de série no sorteio, por terem terminado em primeiro, ao passo que os belgas ficaram em segundo num grupo onde FC Porto passou em primeiro.