«Um dos melhores da última década no clube»: jogadores do Benfica reagem ao adeus de Pizzi

Pizzi publicou duas mensagens em poucos minutos nas redes sociais e foram muitos os amigos, fãs, colegas e antigos companheiros que se renderam ao internacional português que trocou o Benfica por outro clube pela primeira vez desde 2014. Alguns dos comentários foram bem sui generis."Boa sorte mano, és craque", escreveu Gaitán, agora reforço do P. Ferreira, enquanto que Nélson Oliveira, ex-avançado do Benfica, desejou boa sorte ao amigo "orelha de sapo". Ricardo Martins Pereira, benfiquista que já assumiu a vontade de se candidatar à presidência no futuro, foi claro. "Vamos, campeão. Vai com tudo. E volta", reiterou sobre o médio que tem contrato com as águias até junho de 2023.Já Gilberto, lateral do Benfica, vincou palavras elogiosas. "Deus te abençoe craque! Você é monstro", escreveu. Fejsa, Nélson Semedo, Salvador Agra, José Fonte, Sílvio ou Chiquinho também assinalaram o adeus de Pizzi à Luz ou o ingresso no novo clube."Um dos melhores da última década do nosso clube! Um abraço e boa sorte craque", deixou claro Tiago Dantas, jogador emprestado ao Tondela. Cervi, ex-águia agora ao serviço do Celta Vigo, também foi expansivo na mensagem. "Boa sorte nesta nova etapa!! E o público grita 'Piiiizziiiii Piizziiii'", publicou o extremo argentino.