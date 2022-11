'AS' garante que Schmidt pensa em Jesús Vázquez para substituir Grimaldo

"Jesús Vázquez é apontado como um dos nomes mais quentes do próximo mercado de inverno". É desta forma que o jornal 'AS' antecipa uma possível saída do lateral do Valencia que estará a ser cogitado pelo Benfica.O diário espanhol garante que Roger Schmidt pretende o defesa-esquerdo, de apenas 19 anos, para render Alejandro Grimaldo, quer o dono daquele lado da defesa das águias saia já ou apenas em junho, face ao facto de o contrato do número 3 do clube da Luz expirar no final de 2022/23. O interesse do técnico alemão não será novo já que Jesús Vázquez é desejado desde os tempos do PSV Eindhoven.Contudo, o Benfica não concorrerá sozinho. O Inter Milão também quer contar com os serviços do futebolista da cantera che que se estreou na primeira equipa em 2020/21. Desde então, Vásquez soma 21 jogos oficiais pelo Valencia.Esta temporada, o jovem jogador tem sido pouco utilizado, somando apenas três partidas oficiais pela equipa dos portugueses André Almeida e Thierry Correia.